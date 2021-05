Mediaset, cresce l’utile nel 1° trimestre (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Mediaset chiude il 1° trimestre con un utile netto consolidato di 52,5 milioni di euro, un dato decisamente superiore ai 14,6 milioni del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo trimestre 2019. I ricavi netti di Gruppo ammontano a 634,2 milioni di euro rispetto ai 682,1 milioni del primo trimestre 2020. In particolare, i ricavi in Italia sono stati pari a 450,2 milioni di euro rispetto ai 452,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. In Spagna i ricavi ammontano a 184 milioni di euro rispetto ai 229,8 milioni del 2020 Quanto ai ricavi pubblicitari, hanno ovviamente dovuto fronteggiare gli effetti Covid in atto ovunque nel mondo e registrano complessivamente un -1,4%, anche se in Italia si registra un risultato molto significativo e in controtendenza rispetto all’andamento negativo del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –chiude il 1°con un utile netto consolidato di 52,5 milioni di euro, un dato decisamente superiore ai 14,6 milioni del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo2019. I ricavi netti di Gruppo ammontano a 634,2 milioni di euro rispetto ai 682,1 milioni del primo2020. In particolare, i ricavi in Italia sono stati pari a 450,2 milioni di euro rispetto ai 452,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. In Spagna i ricavi ammontano a 184 milioni di euro rispetto ai 229,8 milioni del 2020 Quanto ai ricavi pubblicitari, hanno ovviamente dovuto fronteggiare gli effetti Covid in atto ovunque nel mondo e registrano complessivamente un -1,4%, anche se in Italia si registra un risultato molto significativo e in controtendenza rispetto all’andamento negativo del ...

