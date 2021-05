Mattia Torre vince il David di Donatello, premio ritirato dalla figlia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Torre vince il David di Donatello per il suo film “Figli“. Sul palco, per ritirare il premio, ci sono la figlia Emma Torre e la madre, la moglie del regista. “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più”, ha detto Emma sul palco. “Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche e i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà”. Mattia Torre, il regista scomparso nel 2019 Mattia Torre aveva creato il copione di “Figli” sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)ildiper il suo film “Figli“. Sul palco, per ritirare il, ci sono laEmmae la madre, la moglie del regista. “Complimenti a mio padre che è riuscito are questoanche se non c’è più”, ha detto Emma sul palco. “Dedico ilal mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche e i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà”., il regista scomparso nel 2019aveva creato il copione di “Figli” sulla ...

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - Corriere : A Mattia Torre un David postumo: il «Bravo papà» della figlia Emma fa commuovere tutti - GioITA2 : RT @RaiUno: “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su RaiPlay ?? https… - marziarosy : RT @RaiUno: “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su RaiPlay ?? https… -