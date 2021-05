Mattia Torre: il talento ironico del cinema italiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Bravo papà». E’ così che Emma Torre, figlia 12enne del compianto sceneggiatore Mattia, ha concluso il discorso di ringraziamento dopo aver ritirato il David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale vinto dal padre per il film Figli. In una serata abbastanza asettica e caratterizzata da poche emozioni, il ricordo della giovane è stato capace di commuovere tutti. Primo David di Donatello per Mattia Torre, scomparso nel Luglio 2019 dopo una lunga malattia. A quasi due anni dalla sua scomparsa, il cinema italiano continua a sentire la mancanza di uno sceneggiatore e regista brillante che è riuscito, nel corso della sua carriera a sovvertire tutte le convenzioni. Dai teatri romani alla maturazione de La linea verticale Co-creatore insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Bravo papà». E’ così che Emma, figlia 12enne del compianto sceneggiatore, ha concluso il discorso di ringraziamento dopo aver ritirato il David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale vinto dal padre per il film Figli. In una serata abbastanza asettica e caratterizzata da poche emozioni, il ricordo della giovane è stato capace di commuovere tutti. Primo David di Donatello per, scomparso nel Luglio 2019 dopo una lunga malattia. A quasi due anni dalla sua scomparsa, ilcontinua a sentire la mancanza di uno sceneggiatore e regista brillante che è riuscito, nel corso della sua carriera a sovvertire tutte le convenzioni. Dai teatri romani alla maturazione de La linea verticale Co-creatore insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca ...

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - calabbrish : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… - Daaadxoxo : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… -