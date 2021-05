“Mai porti chiusi”. Con il governo Draghi ci aspetta un’invasione di 70mila immigrati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Emergenza sbarchi, il governo Draghi come quello di Conte: porti aperti ai clandestini. Mentre dall’opposizione Giorgia Meloni fa presente che “non stiamo salvando chi scappa dalla guerra”, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini non lascia dubbi: “Mai porti chiusi”. E’ questa la linea del governo (che poi è l’immigrazionismo della sinistra), proprio ora che con il meteo favorevole l’Italia sta subendo un’invasione. E siamo soltanto agli inizi. Giovannini: “Mai porti chiusi” In un’intervista alla Stampa, Giovannini dice senza mezzi termini che gli sbarchi non si fermeranno. “Ci sono chiare norme vigenti, ancora più importanti da rispettare in epoca di Covid. Bisogna salvare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Emergenza sbarchi, ilcome quello di Conte:aperti ai clandestini. Mentre dall’opposizione Giorgia Meloni fa presente che “non stiamo salvando chi scappa dalla guerra”, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini non lascia dubbi: “Mai”. E’ questa la linea del(che poi è l’immigrazionismo della sinistra), proprio ora che con il meteo favorevole l’Italia sta subendo. E siamo soltanto agli inizi. Giovannini: “Mai” In un’intervista alla Stampa, Giovannini dice senza mezzi termini che gli sbarchi non si fermeranno. “Ci sono chiare norme vigenti, ancora più importanti da rispettare in epoca di Covid. Bisogna salvare ...

