La Prova del Cuoco, chef Riccardo Fazzini: “Ora sono Chloe” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con uno scatto sui social, chef Fazzini de La Prova del Cuoco ha parlato del suo percorso di transizione: “Ora sono Chloe” “Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco“. Così la chef precedentemente conosciuta come Riccardo Fazzini ha deciso di raccontare il suo percorso di transizione. Lo ha fatto nel modo più semplice e diretto possibile, sui social, con una serie di scatti, l’ultima, insieme al suo fidanzato: “Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con uno scatto sui social,de Ladelha parlato del suo percorso di transizione: “Ora” “Sin da piccolo misempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alladel“. Così laprecedentemente conosciuta comeha deciso di raccontare il suo percorso di transizione. Lo ha fatto nel modo più semplice e diretto possibile, sui social, con una serie di scatti, l’ultima, insieme al suo fidanzato: “Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma ...

Advertising

TeresaBellanova : Per due anni il Pd ha inseguito un'alleanza con il M5S che, alla prova dei fatti, non c'è. Le alleanze strategiche… - LuigiBrugnaro : Oggi #12maggio si celebra la Giornata internazionale dell'#infermiere Da #Venezia GRAZIE davvero a tutte le donne… - chetempochefa : “Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa te… - Anna08437366 : RT @unpocontorta_: Unpopular opinion: Deddy se la merita questa finale e questo video del percorso ne è la prova. Ha fatto una crescita paz… - unpocontorta_ : Unpopular opinion: Deddy se la merita questa finale e questo video del percorso ne è la prova. Ha fatto una crescit… -