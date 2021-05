Inter - Roma, le formazioni ufficiali. Stasera il turno infrasettimanale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Big match a San Siro, con l'Inter che ospita la Roma. La squadra di Antonio Conte ha già festeggiato lo scudetto ma non vuol fermarsi, come confermato nella gara vinta per 5 - 1 contro la Sampdoria. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) Big match a San Siro, con l'che ospita la. La squadra di Antonio Conte ha già festeggiato lo scudetto ma non vuol fermarsi, come confermato nella gara vinta per 5 - 1 contro la Sampdoria. ...

Advertising

Inter : ?? | 2004/05 ?? @A10imperador vs Sinisa ?? Chi dei due ha poi deciso la partita con una doppietta su punizione? ??… - Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - Yan_Borussen : RT @TVOO_HD3: ?? Sassuolo x Juve - imsalva93 : Inizia Inter-Roma: lo scudetto è già nostro da 10 giorni ma questa è sempre una partita di cartello (che non vincia… -