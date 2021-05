Inquinamento ex Ilva. Depositato esposto in Procura (Di mercoledì 12 maggio 2021) La battaglia per ridare giustizia e dignità al nostro territorio va avanti su tutti i fronti: dalle piazze, alla pressione politica, alle azioni giudiziarie. Questa mattina Giustizia per Taranto ha Depositato una denuncia alla Procura della Repubblica, per l’Inquinamento del siderurgico, a far da ottobre 2019 sino a maggio 2021. Si tratta di una denuncia che vuole raccogliere il testimone del processo Ambiente Svenduto che riguarda fatti fino al 2013. E’ la prima denuncia riferita anche ad Acciaierie d’Italia, nuovo soggetto che, da aprile, gestisce l’ex-Ilva. Le ipotesi di reato rappresentate non sono pi, difatti, coperte dallo scudo penale poiché partono subito dopo la sua cancellazione, avvenuta a settembre 2019. Ed è proprio per questo che era necessario farlo visto che i drammi di questa città sono ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) La battaglia per ridare giustizia e dignità al nostro territorio va avanti su tutti i fronti: dalle piazze, alla pressione politica, alle azioni giudiziarie. Questa mattina Giustizia per Taranto hauna denuncia alladella Repubblica, per l’del siderurgico, a far da ottobre 2019 sino a maggio 2021. Si tratta di una denuncia che vuole raccogliere il testimone del processo Ambiente Svenduto che riguarda fatti fino al 2013. E’ la prima denuncia riferita anche ad Acciaierie d’Italia, nuovo soggetto che, da aprile, gestisce l’ex-. Le ipotesi di reato rappresentate non sono pi, difatti, coperte dallo scudo penale poiché partono subito dopo la sua cancellazione, avvenuta a settembre 2019. Ed è proprio per questo che era necessario farlo visto che i drammi di questa città sono ...

