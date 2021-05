Il ponte che divide (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Un ponte che divide, invece che unire". Lo dicono i parlamentari stessi del Movimento 5 stelle fuori da Montecitorio. Tra chi ci tiene a puntualizzare che "si tratta di un progetto comunque diverso da quello dei tempi di Berlusconi", a chi invece sostiene che "le priorità sono altre", il commento più perentorio è quello di Luca Carabetta: "Il Pd può dire quello che vuole", puntualizza il deputato, "ma anche al termine dell'ultima assemblea non sono emersi i numeri per definire una posizione ufficiale del Movimento riguardo al ponte sullo Stretto di Messina". Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Unche, invece che unire". Lo dicono i parlamentari stessi del Movimento 5 stelle fuori da Montecitorio. Tra chi ci tiene a puntualizzare che "si tratta di un progetto comunque diverso da quello dei tempi di Berlusconi", a chi invece sostiene che "le priorità sono altre", il commento più perentorio è quello di Luca Carabetta: "Il Pd può dire quello che vuole", puntualizza il deputato, "ma anche al termine dell'ultima assemblea non sono emersi i numeri per definire una posizione ufficiale del Movimento riguardo alsullo Stretto di Messina".

Il ponte che divide Favorevoli, contrari e astenuti: dopo il caos in videoconferenza, il Movimento 5 stelle replica dal vivo. Il Ponte sullo Stretto come la Tav?

