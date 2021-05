Il dolore “cronico e invisibile” di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano del Maneskin. I due hanno portato alla luce la loro relazione da poco tempo, dopo tanti anni insieme. La ragazza ha deciso di raccontare la sua malattia sperando che la sua voce possa aiutare tutte le donne che si trovano nella sua condizione. Che malattia ha? Si chiama vulvodinia cos’è? Ecco di cosa si tratta. Giorgia Soleri malattia: il suo racconto La ragazza ha deciso di aprirsi con il pubblico dei social e ha raccontato la sua malattia tramite una stories. “Mi chiamo Giorgia, ho 24 anni (tra poche settimane 25) e ho una disabilità dinamica. Ciò significa che a seconda del periodo, muta la mia condizione, la mia capacità di integrarmi con l’ambiente e miei bisogni. Non si direbbe vero? Questo perché il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)è ladidel Maneskin. I due hanno portato alla luce la loro relazione da poco tempo, dopo tanti anni insieme. La ragazza ha deciso di raccontare la sua malattia sperando che la sua voce possa aiutare tutte le donne che si trovano nella sua condizione. Che malattia ha? Si chiama vulvodinia cos’è? Ecco di cosa si tratta.malattia: il suo racconto La ragazza ha deciso di aprirsi con il pubblico dei social e ha raccontato la sua malattia tramite una stories. “Mi chiamo, ho 24 anni (tra poche settimane 25) e ho una disabilità dinamica. Ciò significa che a seconda del periodo, muta la mia condizione, la mia capacità di integrarmi con l’ambiente e miei bisogni. Non si direbbe vero? Questo perché il ...

Advertising

ACCMEDorg : RT @DAccmed: La neurostimolazione del midollo spinale come terapia del dolore cronico neuropatico post-chemioterapia #digitalhealth #sanita… - DAccmed : La neurostimolazione del midollo spinale come terapia del dolore cronico neuropatico post-chemioterapia… - MicroNido : Motivo per cui amo lo #smartworking numero xxx (bho, ho perso il conto ??) : non so se è il minore stress o se è il… - mapiele : RT @SeguiUltimaVoce: I canali del #sodio di alcune cellule nervose controllano la sensazione di #dolore regolando il flusso di ioni di sodi… - Dakini02478820 : RT @SeguiUltimaVoce: I canali del #sodio di alcune cellule nervose controllano la sensazione di #dolore regolando il flusso di ioni di sodi… -