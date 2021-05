I concorsi di fuoco di Renato Brunetta Il commento di Pennisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Mezzogiorno didel ministro della Pubblica Amministrazionesi chiama. I suoi avversari, come nel film di Fred Zinnermann, dicono alcuni di essere a destra e altri di essere a sinistra. E lui deve sparare, come Gary Cooper, dalle due fondine. In effetti, sia che si dicano di destra sia che si proclamino di sinistra, vogliono mantenere quel sistema che Maurizio Ferrera ha chiamato “particolaristico clientelare” e che ha avvilito la funzione pubblica. Da un lato, ci sono coloro che vogliono non ima la “regolarizzazione” dei “precari” di vario tipo, da quelli che hanno insegnato per anni come i contrattisti nella scuola (sarebbero 120.000) ai navigator di pentastellata memoria, passando per tanti altri (anche tirocinanti regionali). Da un altro, ci sono coloro ...