Gaza | ecco perché la tregua è ora molto difficile

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Il 7 maggio 2021 sono ricorsi due importanti eventi per la comunità palestinese non solo di. Era infatti l’ultimo venerdì di Ramadan, giornata sacra per i musulmani, e la Giornata Internazionale di Gerusalemme (Quds Day), data in cui si ricorda in tutto il cosiddetto mondo islamico l’occupazione ad opera degli israeliani di Gerusalemme Est, con un’attenzione particolare a tutta la Cisgiordania e alla causa palestinese per esteso. In questa giornata, sono riesplose le tensioni tra arabi ed ebrei. Il 7 maggio sono avvenuti gravi scontri nell’importantissima moschea di al-Aqsa, a Gerusalemme Est, dove gli israeliani hanno fatto irruzione sparando granate stordenti., una violenza eccezionale Per quanto le violenze tra palestinesi e israeliani rappresentino la norma ormai da più di 70 anni, i fatti degli ultimi giorni rappresentano ...