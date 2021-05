Frontalieri | è sempre più necessario colmare l’evidente vuoto normativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) di Giuseppe Augurusa* Ogni giorno poco meno di 110mila lavoratori attraversano i confini del nostro paese con i nove Stati limitrofi (Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, San Marino, Città del Vaticano e Malta), per recarsi a lavoro: i cosiddetti. Si tratta perlopiù di lavoratori residenti in Italia (85%) che prestano la propria attività in un paese estero, in ossequio al principio della libera circolazione delle persone che, applicato nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo (See), consiste nel diritto di recarsi in un altro Stato membro per lavorarvi o cercarvi lavoro. Si tratta quindi di paesi di destinazione sia Ue che extra Ue, con i quali vigono apposite intese bilaterali sull’imposizione fiscale secondo le prescrizioni della convenzione Ocse contro le doppie imposizioni. Lavoratori, quindi, che fanno ...