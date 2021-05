Dua Lipa ai Brit Awards con minidress, autoreggenti e zeppe vertiginose (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dua Lipa sul palco dei Brit Awards 2021 è quanto di più Britannico ci possa essere. La cantante è stata l’icona indiscussa della cerimonia, svoltasi alla 02 Arena di Londra. Si è aggiudicata due premi e ha fatto il pieno di consensi con il suo outfit. Dua si è presentata sul red carpet, uno dei primi dall’inizio della pandemia, con un total look firmato Vivienne Westwood, ricco di significato. Le zeppe di Naomi Campbell Il minidress con corpetto e strascico, immediatamente riconducibile alla maison, era declinato in giallo e ricoperto su tutta la superficie da una rete viola. Dua Lipa indossava un anche un paio di autoreggenti nere e i gioielli con la corona, il logo del brand. E’ però nelle scarpe la firma iconica della Westwood. Ai piedi Dua calzava ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Duasul palco dei2021 è quanto di piùannico ci possa essere. La cantante è stata l’icona indiscussa della cerimonia, svoltasi alla 02 Arena di Londra. Si è aggiudicata due premi e ha fatto il pieno di consensi con il suo outfit. Dua si è presentata sul red carpet, uno dei primi dall’inizio della pandemia, con un total look firmato Vivienne Westwood, ricco di significato. Ledi Naomi Campbell Ilcon corpetto e strascico, immediatamente riconducibile alla maison, era declinato in giallo e ricoperto su tutta la superficie da una rete viola. Duaindossava un anche un paio dinere e i gioielli con la corona, il logo del brand. E’ però nelle scarpe la firma iconica della Westwood. Ai piedi Dua calzava ...

Advertising

lapescadielio : RT @cucchiaia: Little Mix e Dua Lipa mondo dominazione - mafaisulseri0_ : ieri dua lipa ai brit era troppo iconica, la amo ?? - alewakeup : buongiorno, anche oggi vorrei rincarnarmi in dua lipa, buon proseguimento - lockedinajail_ : e quando passerò le mie giornate a mandare curriculum all’agenzia che gestisce i ballerini di Dua Lipa per farmi pr… - stylexmarcel : io Dua Lipa emozionata così non la supero facilmente -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Dua Lipa e quell'omaggio ad Amy Winehouse Dua Lipa ha trionfato ai Brit Awards 2021: si è infatti aggiudicata il premio come miglior artista femminile e quello per il miglior album ('Future Nostalgia'). L'artista si è presentata con un look ...

Tutti i vincitori dei BRIT Awards 2021 Dua Lipa, Taylor Swift, Harry Styles, Haim, Little Mix sono solo alcuni degli artisti che sono stati premiati nel corso della serata. Di seguito trovo l'elenco completo dei vincitori dei BRIT Awards ...

Brit Awards 2021, Dua Lipa guida il trionfo delle donne Il Messaggero I Brits Awards 2021 tornano col botto: tra i premiati Harry Styles e Dua Lipa Oltre a Taylor Swift, è Dua Lipa la protagonista assoluta della serata con ben due premi. Anche Harry Styles premiato per il miglior singolo ...

Dua Lipa e Taylor Swift: le donne dominano i Brit Awards 2021, l’elenco di tutti i vincitori I Brit Award 2021 sono stati dominati dalle donne. Ma una stella ha brillato su tutte: Dua Lipa. La popstar ha vinto il premio miglior artista femminile e miglior album dell’anno con “Future Nostalgia ...

ha trionfato ai Brit Awards 2021: si è infatti aggiudicata il premio come miglior artista femminile e quello per il miglior album ('Future Nostalgia'). L'artista si è presentata con un look ..., Taylor Swift, Harry Styles, Haim, Little Mix sono solo alcuni degli artisti che sono stati premiati nel corso della serata. Di seguito trovo l'elenco completo dei vincitori dei BRIT Awards ...Oltre a Taylor Swift, è Dua Lipa la protagonista assoluta della serata con ben due premi. Anche Harry Styles premiato per il miglior singolo ...I Brit Award 2021 sono stati dominati dalle donne. Ma una stella ha brillato su tutte: Dua Lipa. La popstar ha vinto il premio miglior artista femminile e miglior album dell’anno con “Future Nostalgia ...