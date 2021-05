Draghi nomina Elisabetta Belloni capo Dipartimento informazioni sicurezza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Draghi ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Il presidente del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mariohato l'ambasciatoredirettore generale deldelleper la, in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Il presidente del ...

Advertising

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - RaiNews : Servizi, Draghi nomina Belloni al Dis - Marxtrixx : RT @matteorenzi: La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si comm… - foa_u : RT @matteorenzi: La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si comm… - GigioFigio : RT @OGiannino: Ottimerrima scelta Draghi con Elisabetta Belloni al vertice DIS. Non solo perché donna, nel mondo dei servizi poi. NON è nom… -