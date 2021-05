Draghi a Montecitorio | Riaperture graduali | sostegni al settore matrimoni Lavoriamo per rilanciare il turismo

Advertising

Ettore_Rosato : Le regole dei bilanci #Ue vanno cambiate, lo dice il Presidente #Draghi rispondendo al QT a @Montecitorio. L’Italia… - patriziaprestip : Standing ovation della @Montecitorio quando il Presidente #Draghi cita #luanadorazio e le altre vittime del lavoro. - TeresaBellanova : Nel corso del #QuestionTime a @Montecitorio, un lungo applauso ha accompagnato le parole del presidente #Draghi in… - ottovanz : RT @Ettore_Rosato: Le regole dei bilanci #Ue vanno cambiate, lo dice il Presidente #Draghi rispondendo al QT a @Montecitorio. L’Italia ha f… - GraziaMontefal2 : RT @TeresaBellanova: Nel corso del #QuestionTime a @Montecitorio, un lungo applauso ha accompagnato le parole del presidente #Draghi in mem… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Montecitorio

Il primo question time dell'era, a, affronta la fretta di chi preme per riaprire le attività ancora serrate (come il settore wedding) e le frontiere al turismo, ma il premier invita alla pazienza: 'Riaperture ..." La revisione delle regole - ha continuato- deve dunque assicurare margini di azione più ampi alla politica di bilancio nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica. In particolare, ...Dal Recovery al caso Durigon, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e per altri temi di attualità. Su questi ed altri temi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato ...Primo question time per il capo del governo. Per il premier il Patto di stabilità non sta nel futuro dell'Europa. E ricorda tutti i morti sul lavoro ...