DIRETTA | Draghi: in arrivo nuovo decreto sostegni. Su riaperture approccio graduale [VIDEO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio, alle 15, risponde alla Camera ad alcune interrogazioni su vari temi: dal riavvio del settore del wedding, alla possibile rimodulazione o cancellazione del coprifuoco, fino ai brevetti sui vaccini e alla questione migranti. L'articolo DIRETTA Draghi: in arrivo nuovo decreto sostegni. Su riaperture approccio graduale VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio, alle 15, risponde alla Camera ad alcune interrogazioni su vari temi: dal riavvio del settore del wedding, alla possibile rimodulazione o cancellazione del coprifuoco, fino ai brevetti sui vaccini e alla questione migranti. L'articolo: in. Su

Advertising

FrancescoLollo1 : ?? Seguitemi oggi in diretta tv su Rai3 alle 15 durante il Question time con il presidente #Draghi. Fratelli d’Itali… - Palazzo_Chigi : #8maggio Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale del Consiglio europeo e della… - Palazzo_Chigi : Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs'… - zazoomblog : DIRETTA Draghi: in arrivo nuovo decreto sostegni. Su riaperture approccio graduale [VIDEO] - #DIRETTA #Draghi:… - TotinoFrancesco : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi risponde al #QuestionTime In diretta dalla Camera dei Deputati #12maggio -