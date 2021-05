Devolver Digital annuncia il suo evento E3 2021, con data per lo show – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) Devolver Digital tornerà con il suo folle show anche durante l’E3 2021, con una data “probabile” per la trasmissione più folle dell’estate videoludica.. Lo show di Devolver Digital è, ormai da anni, uno dei momenti più interessanti e divertenti delle fiere estive e accogliamo dunque con piacere l’annuncio del ritorno della presentazione speciale del publisher anche per l’E3 2021: si terrà il 12 giugno 2021. O meglio, questa è “probabilmente” la data in cui avverrà, considerando che il tweet di Devolver non mette proprio le cose in sicurezza, ma si tratta presumiamo del solito stile ironico della compagnia, che aggiunge … Notizie giochiRead More L'articolo Devolver ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021)tornerà con il suo folleanche durante l’E3, con una“probabile” per la trasmissione più folle dell’estate videoludica.. Lodiè, ormai da anni, uno dei momenti più interessanti e divertenti delle fiere estive e accogliamo dunque con piacere l’annuncio del ritorno della presentazione speciale del publisher anche per l’E3: si terrà il 12 giugno. O meglio, questa è “probabilmente” lain cui avverrà, considerando che il tweet dinon mette proprio le cose in sicurezza, ma si tratta presumiamo del solito stile ironico della compagnia, che aggiunge … Notizie giochiRead More L'articolo...

Advertising

Multiplayerit : Devolver Digital annuncia il suo evento E3 2021, con data per lo show - Stoupwhiff : Dopo la recente anteprima mostrata, Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno deciso di rilasciare un nuovo gameplay… - Stoupwhiff : Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno rivelato un nuovo video per Shadow Warrior 3. In questo video è mostrata l… - Stoupwhiff : Dodge Roll e Devolver Digital hanno voluto festeggiare in grande stile il quinto compleanno di Enter the Gungeon, t… - TWGEEKIT : Devolver Digital Publisher Weekend su Steam con tanti sconti -