Denise Pipitone e la ragazza di Scalea: ora esce fuori la verità sulla cicatrice (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pista calabrese per rintracciare Denise Pipitone è attendibile? Forse. Ma la prima a non crederci è proprio la ragazza su cui si sono concentrate le indagini degli inquirenti negli ultimi giorni. Le sue ultime dichiarazioni lasciano poche speranze: "Non sono io, sono sicura. E mi chiamo Denisa, non Denise". Ma degli ulteriori approfondimenti è doveroso farli. Nelle ultime 24 ore, i carabinieri di Scalea si sono mossi per verificare se lei non sia in realtà la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A far scattare le verifiche, la segnalazione di una commerciante ed una parrucchiera che vedendo la ragazza in centro, avrebbero notato la somiglianza fra la giovane e le vecchie foto di Denise circolate sui media. Incuriosite, le due donne avrebbero ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pista calabrese per rintracciareè attendibile? Forse. Ma la prima a non crederci è proprio lasu cui si sono concentrate le indagini degli inquirenti negli ultimi giorni. Le sue ultime dichiarazioni lasciano poche speranze: "Non sono io, sono sicura. E mi chiamo Denisa, non". Ma degli ulteriori approfondimenti è doveroso farli. Nelle ultime 24 ore, i carabinieri disi sono mossi per verificare se lei non sia in realtà la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A far scattare le verifiche, la segnalazione di una commerciante ed una parrucchiera che vedendo lain centro, avrebbero notato la somiglianza fra la giovane e le vecchie foto dicircolate sui media. Incuriosite, le due donne avrebbero ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - isabell93987744 : @mattino5 daltronde stavo pensando , Se Denise fosse viva di sicuro non conosce la sua storia , e di sicuro non si… - comeuniceberg : @unyxing Hai presente la faccenda della tizia russa che si pensava potesse essere Denise Pipitone? Da quel momento… -