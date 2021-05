David di Donatello 2021, ecco tutti i vincitori (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata parecchio emozionante la serata di assegnazione dei David di Donatello 2021, condotta da Carlo Conti su Rai 1. Dopo un anno di pandemia si è tornati infatti a una cerimonia in presenza e i premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano hanno voluto sottolineare la speranza di un ritorno alla normalità anche nel mondo dello spettacolo nostrano, una ripresa rispetto ai pochi titoli usciti nel 2020 e alla chiusura prolungata delle sale. Commozione vera quella di Sophia Loren che ha vinto com miglior attrice per La vita davanti a sé, ma anche per il “Bravo papà” pronunciato dalla figlia di Mattia Torre, lo sceneggiatore prematuramente scomparso premiato per il suo Figli. A dominare la serata, però, con buona pace del super-favorito Favolacce dei fratelli D’Innocenzo (che si è portato a casa solo il miglior montaggio dopo aver ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata parecchio emozionante la serata di assegnazione deidi, condotta da Carlo Conti su Rai 1. Dopo un anno di pandemia si è tornati infatti a una cerimonia in presenza e i premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano hanno voluto sottolineare la speranza di un ritorno alla normalità anche nel mondo dello spettacolo nostrano, una ripresa rispetto ai pochi titoli usciti nel 2020 e alla chiusura prolungata delle sale. Commozione vera quella di Sophia Loren che ha vinto com miglior attrice per La vita davanti a sé, ma anche per il “Bravo papà” pronunciato dalla figlia di Mattia Torre, lo sceneggiatore prematuramente scomparso premiato per il suo Figli. A dominare la serata, però, con buona pace del super-favorito Favolacce dei fratelli D’Innocenzo (che si è portato a casa solo il miglior montaggio dopo aver ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - anordestdiche : 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti ha vinto il David di Donatello 2021. A #SofiaLoren il premio come migliore… - sherlockgot1 : RT @itsmwengo: Sophia Loren che ritira il suo settimo David di Donatello, iconica #David2021 -