Covid, fino a quando sarà obbligatoria la mascherina all’aperto? (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’uso della mascherina è diventato obbligatoria sia al chiuso che all’aperto dai tempi della seconda ondata. Parliamo ormai di sette mesi fa. Con l’arrivo dell’estate, in molti si chiedono se sarà possibile toglierla almeno all’aperto. L’anno scorso nei mesi estivi bisognava usare il dispositivo di protezione soltanto al chiuso. Grazie alla diffusione dei vaccini sembra che entro qualche mese saremo ad un punto di svolta nel combattere la pandemia. La mascherina all’aperto fino a quando sarà obbligatoria? La mascherina all’aperto fino a quando sarà obbligatoria? Dallo scorso autunno l’uso della ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’uso dellaè diventatosia al chiuso chedai tempi della seconda ondata. Parliamo ormai di sette mesi fa. Con l’arrivo dell’estate, in molti si chiedono sepossibile toglierla almeno. L’anno scorso nei mesi estivi bisognava usare il dispositivo di protezione soltanto al chiuso. Grazie alla diffusione dei vaccini sembra che entro qualche mese saremo ad un punto di svolta nel combattere la pandemia. La? La? Dallo scorso autunno l’uso della ...

