Coprifuoco, la richiesta dei ristoratori: "Slittamento alle 24 o eliminazione" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora pressing dei ristoratori sul Coprifuoco. La categoria più colpita dalle limitazioni chiede lo Slittamento alle 24 o l'eliminazione: la situazione. Non si ferma il pressing dei ristoratori sul Coprifuoco, con le imprese che chiedono di far slittare la chiusura alle 24 o addirittura eliminare il provvedimento. Una partita importante per la ripresa di uno L'articolo proviene da Inews.it.

maryfagi : RT @vicevongola2: Salvini: La nostra richiesta è l'abolizione del coprifuoco. - Ma Speranza... - Vedremo lunedì. - vicevongola2 : Salvini: La nostra richiesta è l'abolizione del coprifuoco. - Ma Speranza... - Vedremo lunedì. - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: La protesta dei centri commerciali per la riapertura nei fine settimana; la richiesta di Lombardia e Veneto di revocar… - TgrRaiLombardia : La protesta dei centri commerciali per la riapertura nei fine settimana; la richiesta di Lombardia e Veneto di revo… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Eliminare il coprifuoco, o in alternativa introdurre un divieto di circolazione che inizi più tardi. La richiesta sarà ribad… -