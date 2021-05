Calcio: il Milan travolge il Torino 7-0, la Juve vince in casa del Sassuolo (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Il Milan travolge il Torino e torna immediatamente al secondo posto della classifica insieme all'Atalanta. Allo Stadio Olimpico finisce 7-0 con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez e i sigilli di Kessie e Brahim Diaz. I rossoneri partono forte e in meno di mezz'ora mettono subito il match sui binari giusti: segna prima Theo Hernandez con una staffilata da fuori, poi raddoppia Kessie su rigore riscattandosi dopo l'errore di domenica. Nella ripresa il Milan chiude i conti prima con Brahim Diaz, poi con un altro gol bellissimo di Theo Hernandez che gli vale la doppietta personale. Partecipa alla festa anche Rebic, che realizza una fantastica tripletta incrementando il punteggio sul larghissimo 7-0. Nel momento piu' difficile la Juventus si aggrappa ai suoi totem e ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Ilile torna immediatamente al secondo posto della classifica insieme all'Atalanta. Allo Stadio Olimpico finisce 7-0 con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez e i sigilli di Kessie e Brahim Diaz. I rossoneri partono forte e in meno di mezz'ora mettono subito il match sui binari giusti: segna prima Theo Hernandez con una staffilata da fuori, poi raddoppia Kessie su rigore riscattandosi dopo l'errore di domenica. Nella ripresa ilchiude i conti prima con Brahim Diaz, poi con un altro gol bellissimo di Theo Hernandez che gli vale la doppietta personale. Partecipa alla festa anche Rebic, che realizza una fantastica tripletta incrementando il punteggio sul larghissimo 7-0. Nel momento piu' difficile lantus si aggrappa ai suoi totem e ...

OptaPaolo : 18 - Il #Milan ha ricevuto il 18º calcio di rigore in questo campionato, eguagliando il record di penalty in Serie… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - Gazzetta_it : #Milan, stagione finita per #Ibrahimovic - simo_SF : Anche nel 1950 il Milan batté il Torino 7-0 però a San Siro. E anche quell’anno i rossoneri segnarono 7 reti a Tori… - GuilleTano5 : RT @SkySport: Torino-Milan, Pioli: 'Ci davano per morti, ora per la Champions ci manca una vittoria' -