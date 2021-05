Bertolaso | “Roma merita un candidato sindaco giovane”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sto vaccinando in Lombardia e quando finirò finalmente potrò dedicarmi a fare il nonno. Credo chemeriti forze giovani, motivate, esperte e appassionate che abbiano da dedicare tutta la loro vita alla città più bella del mondo”. Così Guido, consulente per la campagna vaccinale Covid della Regione Lombardia, risponde in merito alla sua candidatura adiper il centrodestra. fmo/pc/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Dilemma Raggi. Il Pd si interroga su come impostare la sua campagna elettorale a: attaccare o no la sindaca grillina? Ci sono due scuole di pensiero: la prima è che forse ...con il quale ...'Confermo che FdI ha aperto alla candidatura die Albertini a Milano, previo la loro disponibilita': penso che ci sia la convergenza di tutte le forze politiche del centrodestra', ha ...Secondo i sostenitori, entrambi batterebbero il sindaco nei sondaggi. A Roma tutto in alto mare, ma Fdi insiste per Bertolaso ...Il vertice tra tutte le forze del centrodestra, che si è tenuto oggi a Roma, potrebbe segnare una svolta nella trattativa sulle candidature alle elezioni comunali di ottobre. All’uscita, Ignazio La Ru ...