Assassin' s Creed Valhalla | L' ira dei druidi - recensione

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Vittima di un lieve slittamento della data di uscita prevista, il primo contenuto aggiuntivo per's, l'Ira dei, è prossimo al rilascio su console, PC e Stadia, e sarà disponibile a partire dal 13 maggio in versione stand alone o tramite il Season Pass. In esso Ubisoft ci offre un ultimo sguardo alle ambientazioni britanniche prima di gettarci in una battaglia campale ambienta a Parigi prevista per il secondo DLC, L'Assalto di Parigi, che debutterà in una data ancora da definirsi di questa estate. Dopo aver vissuto una corposa campagna tra la Norvegia e l'Inghilterra, è tempo per Eivor di visitare una terra colma di sfide e di addentrarsi in una nuova storia tutta da vivere nell'affascinante e oscura mitologia irlandese. L'incipit di questo ciclo narrativo ci sarà dato da un nuovo ...

Ubisoft ha confermato che'sValhalla ha rappresentato un incredibile successo per la compagnia e per il franchise, dato che è stato ritenuto il più grande lancio della serie di sempre . Come sottolineato da ...Ci siamo, ormai manca poco! Tutti noi non vediamo l'ora di poter mettere le mani sulla prima espansione a pagamento di'sValhalla , ovvero Wraht of the Druids , che sarà disponibile a partire da domani 13 maggio . Previsto inizialmente per il 29 aprile, l'uscita del DLC è stata rimandata da Ubisoft a ...Dopo un leggero ritardo, la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla è finalmente in arrivo. Destinato a portare Eivor sull'Isola di Smeraldo, L'Ira dei Druidi introduce l'Irlanda all'interno ...Il nuovo viaggio di Eivor ci catapulta in una mappa tutta nuova con qualche novità, ma non ha la profondità dell'avventura principale.