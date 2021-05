Arrestate 3 persone per truffa e riciclaggio a Taranto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arrestate 3 persone per truffa, riciclaggio, documenti falsi con una movimentazione di centinaia di migliaia di euro ai danni di Istituti di Credito, Società finanziarie e persone anziane Arrestate 3 persone pluripregiudicati per associazione per delinquere finalizzata ad una serie indeterminata di truffe ai danni di Istituti di Credito attraverso vari reati quali sostituzione di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021)per, documenti falsi con una movimentazione di centinaia di migliaia di euro ai danni di Istituti di Credito, Società finanziarie eanzianepluripregiudicati per associazione per delinquere finalizzata ad una serie indeterminata di truffe ai danni di Istituti di Credito attraverso vari reati quali sostituzione di

Advertising

poliziadistato : Operazione antidroga #SquadraMobile Brescia con la collaborazione dei poliziotti di Bologna e Verona. Arrestate com… - _Carabinieri_ : Una maxi-piantagione di cannabis con oltre mille piante è stata scoperta e sequestrata dai #Carabinieri della Compa… - _Carabinieri_ : Napoli: scoperto dai #Carabinieri un deposito di armi e droga in un negozio di ortofrutta: sequestrati 10 pistole,… - infoitinterno : Traffico di droga nel Metapontino, arrestate 18 persone, anche in Calabria - corrierelamezia : Traffico di #droga nel #Metapontino, arrestate 18 persone, anche in #Calabria -