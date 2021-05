"Addio allo studio". Gemma Galgani si ritira? La voce dal cuore di Mediaset che sconvolge il programma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne da oltre un decennio. Ormai la sua sfortuna in amore è divenuta proverbiale, ma la dama di Torino continua ad essere al centro del dating show di Maria De Filippi praticamente tutte le settimane. Ormai sembra chiaro che Gemma non troverà l'uomo della sua vita su Canale 5, e forse le va anche bene così: di certo c'è che è divenuta una donna di spettacolo. Stando però a quanto riportato da Ivan Rota nella sua rubrica su Novella 2000, la dama torinese potrebbe aver deciso di porre fine al suo lunghissimo percorso nel programma, dando l'ultimo Addio agli studi di Uomini e Donne. Per la verità questa voce circola puntualmente da qualche anno, ma stavolta potrebbe corrispondere alla realtà dei fatti? A saperlo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne da oltre un decennio. Ormai la sua sfortuna in amore è divenuta proverbiale, ma la dama di Torino continua ad essere al centro del dating show di Maria De Filippi praticamente tutte le settimane. Ormai sembra chiaro chenon troverà l'uomo della sua vita su Canale 5, e forse le va anche bene così: di certo c'è che è divenuta una donna di spettacolo. Stando però a quanto riportato da Ivan Rota nella sua rubrica su Novella 2000, la dama torinese potrebbe aver deciso di porre fine al suo lunghissimo percorso nel, dando l'ultimoagli studi di Uomini e Donne. Per la verità questacircola puntualmente da qualche anno, ma stavolta potrebbe corrispondere alla realtà dei fatti? A saperlo è ...

