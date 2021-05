Accarezzando le ossa di mia madre

(Di giovedì 13 maggio 2021) «Miaera desaparecida. Ora non più». È con questa frase che si potrebbe riassumere Aparecida di Marta Dillon (pp. 225, euro16), pubblicato in Argentina nel 2015 e oggi edito da gran vía nell’ottima traduzione di Camilla Cattarulla, autrice anche dell’accuratissima e approfondita prefazione. Giornalista e sceneggiatrice che ha diretto per il quotidiano Pagina/12 il supplemento Soy, dedicato all’universo Lbgtq, e che ora si occupa di Las 12, inserto femminista del medesimo giornale, Dillon è una delle fondatrici del movimento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accarezzando ossa

Corriere dello Sport.it

Fassino lancia l'anatema che lo insegue ancora oggi come un fantasma, ma in carne e. "Se ... come lo stesso Grillo ha dimostrato ierie irridendo il Pd, "e non finisce qui".Fassino lancia l'anatema che lo insegue ancora oggi come un fantasma, ma in carne e. "Se ... come lo stesso Grillo ha dimostrato ierie irridendo il Pd, "e non finisce qui".