Uomini e Donne, Ida Platano di nuovo innamorata? La dama esce con un nuovo cavaliere (Di martedì 11 maggio 2021) Per la prima volta dopo la fine della lunga e tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, nata proprio nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano si è rimessa in gioco davvero e ha cominciato a frequentare un uomo che sembra piacerle molto. Stando alle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione (la puntata in questione andrà in onda presumibilmente a fine maggio), si tratta di un nuovo cavaliere del trono over di nome Gabriele. L’uomo ha 45 anni, è un bel moro dal fascino mediterraneo e di lui si sa poco altro, se non che pare sia approdato nella trasmissione di Maria De Filippi appositamente per conoscere e corteggiare la Platano. Dalle anticipazioni sappiamo che Ida ci è uscita un paio di volte: dovevano semplicemente prendersi un caffè insieme, ma alla ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021) Per la prima volta dopo la fine della lunga e tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, nata proprio nello studio di, Idasi è rimessa in gioco davvero e ha cominciato a frequentare un uomo che sembra piacerle molto. Stando alle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione (la puntata in questione andrà in onda presumibilmente a fine maggio), si tratta di undel trono over di nome Gabriele. L’uomo ha 45 anni, è un bel moro dal fascino mediterraneo e di lui si sa poco altro, se non che pare sia approdato nella trasmissione di Maria De Filippi appositamente per conoscere e corteggiare la. Dalle anticipazioni sappiamo che Ida ci è uscita un paio di volte: dovevano semplicemente prendersi un caffè insieme, ma alla ...

