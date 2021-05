Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2021 | Lodde-Rossetti-Cassandro | è vittoria! L’Italia dello skeet maschile vince il concorso a squadre

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il successo al femminile, perarriva anche il successo alnelche fa parte del programma della terza tappa delladeldi, che si sta tenendo in questi giorni adel Garda. Luigi, Gabrielee Tammaro(quest’ultimo ieri capace di salire sul terzo gradino del podio nella gara individuale) hanno infatti eguagliato Bacosi-Cainero-Di Marziantonio imponendosi 7-5 sulla Danimarca di Mikkel Petersen, Jesper Hansen e Emil Kjelgaard Petersen nel “Gold medal match”, in un quadro meteorologico fortemente condizionato dall’abbondante ...

CLASSIFICA ALL - TIME ITALIANA DI PRESENZE ALLE OLIMPIADI 8 : Piero D'Inzeo e Raimondo d'Inzeo (Equitazione), Josefa Idem (Canoa) 7 : Giovanni Pellielo () 6 : Andrea Benelli (), ...Un'opportunità presa al. Ormai è ufficiale: il montemurlese Marco Innocenti, medaglia d'argento a Rio 2016, allenerà e accompagnerà Danka Bartekova, campionessa dialdella nazionale slovacca, alle Olimpiadi di Tokyo 2021 , che si dovrebbero aprire alla fine di luglio in Giappone. Un nuovo ruolo, dunque, per il campione del double trap, nato e ...Una grande vittoria. L'Italia dello skeet femminile, alla presenza del presidente della FITAV Luciano Rossi e del CONI Giovanni Malagò, si è imposta infatti nel concorso a squadre all'interno del prog ...La corsa rosa attraversa una regione che tanto ha dato alla musica e allo sport. Come quei bolidi e quei ciclisti forti e caparbi nati sullo sfondo di una campagna antica ...