Sport: Barbaro, 'per riformare il sistema lo Stato deve tornare a fare lo Stato' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il Coni andava riformato ma non può essere questo l'unico problema dello Sport italiano, lo abbiamo visto in maniera incontestabile che ci sono carenze a cui può metter mano solo lo Stato. Se lo Stato non torna a fare lo Stato non avremo mai possibilità di dire che in Italia esiste una vera cultura Sportiva". E' quanto affermato dal senatore Claudio Barbaro, presidente Asi, durante il suo intervento all'evento digitale 'Lo Sport al centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale' promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, Confederazione Italiana del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il Coni andava riformato ma non può essere questo l'unico problema delloitaliano, lo abbiamo visto in maniera incontestabile che ci sono carenze a cui può metter mano solo lo. Se lonon torna alonon avremo mai possibilità di dire che in Italia esiste una vera culturaiva". E' quanto affermato dal senatore Claudio, presidente Asi, durante il suo intervento all'evento digitale 'Loal centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale' promosso da Asi, Associazioniive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, Confederazione Italiana del ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Barbaro, 'per riformare il sistema lo Stato deve tornare a fare lo Stato'... - ItaIiaSovrana : RT @FDI_Parlamento: Dl Sostegni. Barbaro (FdI): ennesima occasione perduta per aiutare settore Sport - iostoconGiorgia : RT @FDI_Parlamento: Dl Sostegni. Barbaro (FdI): ennesima occasione perduta per aiutare settore Sport - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Dl Sostegni. Barbaro (FdI): ennesima occasione perduta per aiutare settore Sport - FDI_Parlamento : Dl Sostegni. Barbaro (FdI): ennesima occasione perduta per aiutare settore Sport -