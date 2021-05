Speranza, l'ultimo guardiano del coprifuoco: "Slitti tutto..." (Di martedì 11 maggio 2021) Positivi e decessi in netto calo, ma il ministro della Salute ha ancora dubbi sull'allentamento del coprifuoco: ora la decisione può slittare a fine maggio Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Positivi e decessi in netto calo, ma il ministro della Salute ha ancora dubbi sull'allentamento del: ora la decisione può slittare a fine maggio

Ultime Notizie dalla rete : Speranza ultimo Colori delle regioni: più peso ai ricoveri in ospedale, meno ai contagi ... dopo i risultati dell'ultimo monitoraggio dei contagi. Ma intanto si lavora alla modifica dei ... Roberto Speranza e le Regioni, che dovrebbe sancire il via libera alla richiesta di queste ultime di ...

Speranza , l'ultimo guardiano del coprifuoco I dubbi di Speranza sul coprifuoco Dal ministero della Salute frenano sul divieto di circolazione e dunque si prova ad allungare l'orizzonte di una settimana. Una rivisitazione del coprifuoco quindi ...

Speranza, l'ultimo guardiano del coprifuoco il Giornale Coprifuoco alle 23 e nuovi parametri per i colori delle Regioni in vista Alla fine il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 23 mentre si valuta anche di cambiare i parametri per l'Rt per i colori delle Regioni.

Coprifuoco, ipotesi alle 23. Nuovo decreto: centri commerciali aperti dal 22/5 e ok matrimoni a giugno Al ballo delle riaperture c’è chi si lancia in avanti e chiede di azzerare ogni restrizione (Lega), chi vorrebbe mantenerle ancora per due o tre settimane (Leu e M5S) e chi ...

