Spagna | Laporte ottiene la cittadinanza e sogna Euro 2020

(Di martedì 11 maggio 2021) Aymericha ottenuto oggi laspagnola e potrebbe essere la grande novità di Luis Enrique in vista del prossimopeo . Il difensore centrale del Manchester City , non avendo mai ...

corradone91 : Aymeric #Laporte può giocare gli Europei con la #Spagna. Ha il doppio passaporto essendo basco e ha dato l'ok al ca… - SpinaFan : La Spagna si rinforza molto con Laporte -

Corriere dello Sport.it

però non è mai stato notato dal ct Deschamps, che gli ha sempre preferito i vari Umtiti e Lenglet nelle competizioni per nazionali. Cresciuto calcisticamente nei Paesi Baschi, vanta ben 222 ...... Ederson; Rúben Dias, Nathan Aké, Aymeric, Benjamin Mendy (dal 35 st Oleksandr Zinchenko), ... E' accaduto anche ine le persone hanno parlato allora di forza economica ma ora ci sono le ...Il difensore del Manchester City non ha mai giocato con la Francia e potrà essere la nuova arma di Luis Enrique per gli Europei ...La Spagna "ruba" in casa della Francia e acquista una nuova pedina per Euro 2020: i dettagli sulla scelta di Aymeric Laporte ...