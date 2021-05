Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? SnyderVerse, il regista Zack Snyder sottolinea: 'Warner chiaramente non è interessata'… -

Ultime Notizie dalla rete : SnyderVerse regista

Movieplayer.it

Abrams e la ricerca per unè attualmente in corso. La sceneggiatura verrà firmata da Ta - ...il ruolo in occasione di un cameo in occasione dei progetti legati in parte allocome ...Losi è concluso con Zack Snyder's Justice League. Per i fan di Zack Snyder non ci sono possibilità di vedere altri film delin questo universo dal momento che il futuro del DC ...Il regista Zack Snyder è tornato a parlare della possibilità che venga ristabilito lo SnyderVerse sottolineando il disinteresse dello studio. Zack Snyder è tornato a parlare della possibilità che veng ...Zack Snyder ha svelato che nei suoi progetti per L'uomo d'acciaio 2 c'era Brainiac come villain che avrebbe dovuto scontrarsi con il Superman di Henry Cavill. L'uomo d'acciaio 2 avrebbe potuto portare ...