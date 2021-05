Per nascondere un errore vaccina 22 persone con una soluzione salita: infermiera indagata (Di martedì 11 maggio 2021) L'idiozia: invece di raccontare di aver fato un errore lo ha nascosto mettendo a repentaglio la salute di molte persone. Dovranno tornare a vaccinarsi le 22 persone cui è stata iniettata una soluzione ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021) L'idiozia: invece di raccontare di aver fato unlo ha nascosto mettendo a repentaglio la salute di molte. Dovranno tornare arsi le 22cui è stata iniettata una...

