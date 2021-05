Parte dalla Norvegia l’ingresso in Europa di Nio (Di martedì 11 maggio 2021) La startup EV di Shanghai Nio compie un primo importante passo per espandersi a livello globale: a settembre lancerà le vendite in Norvegia. Il primo prodotto ad essere commercializzato sarà il SUV ES8, seguito dalla berlina ET7 il prossimo anno ha dichiarato il CEO William Li nel corso di un evento a Shanghai. I preordini per l’ES8 si apriranno presto. «Il lancio nel mercato europeo ci aiuterà definitivamente a crescere e stabilirà un livello più alto poiché stiamo entrando nei paesi sviluppati con una concorrenza più aggressiva». Nio stabilirà una rete di vendita diretta e assistenza in Norvegia, con il primo showroom locale che verrà inaugurato nella capitale norvegese Oslo nel terzo trimestre. L’azienda prevede di costruire centri di servizio in quattro città locali (Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristiansand) nel 2022; ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) La startup EV di Shanghai Nio compie un primo importante passo per espandersi a livello globale: a settembre lancerà le vendite in. Il primo prodotto ad essere commercializzato sarà il SUV ES8, seguitoberlina ET7 il prossimo anno ha dichiarato il CEO William Li nel corso di un evento a Shanghai. I preordini per l’ES8 si apriranno presto. «Il lancio nel mercato europeo ci aiuterà definitivamente a crescere e stabilirà un livello più alto poiché stiamo entrando nei paesi sviluppati con una concorrenza più aggressiva». Nio stabilirà una rete di vendita diretta e assistenza in, con il primo showroom locale che verrà inaugurato nella capitale norvegese Oslo nel terzo trimestre. L’azienda prevede di costruire centri di servizio in quattro città locali (Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristiansand) nel 2022; ...

