Osimhen regala la maglietta a un raccattapalle (VIDEO)

(Di martedì 11 maggio 2021) Victorcontinua a conquistare in campo. Anche questa sera l’attaccante nigeriano del Napoli infatti è stato artefice di una prestazione da manuale, come sottolinea anche Sky dichiarandolo “uomo partita”, nonostante non abbia segnato nessuno dei 5 gol azzurri. Maha conquistato anche il cuore dei tifosi proprio per i suoi modi gentili e umili che ha sottolineato anche questa sera richiamando uno deia fine gara perrgli la suaL'articolo ilNapolista.

Advertising

CioppaLeonardo : RT @napolista: Al termine della sfida contro l’Udinese l’attaccante nigeriano ha richiamato la ragazza, si è tolto la maglia e gliela ha da… - napolista : Al termine della sfida contro l’Udinese l’attaccante nigeriano ha richiamato la ragazza, si è tolto la maglia e gli… - 100x100Napoli : #Osimhen dal cuore d'oro - Luckyluciano971 : RT @serieAnews_com: ?? Bellissimo gesto di #Osimhen, che regala la sua maglia ad una raccattapalle #NapoliUdinese #SerieA - serieAnews_com : ?? Bellissimo gesto di #Osimhen, che regala la sua maglia ad una raccattapalle #NapoliUdinese #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen regala

ad_dyn Vicinissimo al gol, il nigeriano, imbeccato in velocità esplode un gran tiro che ... Triplica il Napoli: brutto errore in uscite dell'Udinese con Musso chepalla a Lozano che uno ...Colpo di testa di Zielinski, giocata sontuosa di, che si libera e calcia. Para MUSSO, sul ... 57 - LOZANO! GOL! 3 - 1 Napoli! Musso sbaglia in uscita,palla a Lozano, che anticipa De Paul ...Ancora ottima prestazione per Victor Osimhen, decretato da Sky Sport 'uomo partita', nonostante non abbia segnato nessuno dei 5 gol del Napoli.Al termine della sfida contro l'Udinese l'attaccante nigeriano ha richiamato la ragazza, si è tolto la maglia e gliela ha data ...