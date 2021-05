Massa Carrara, non sei ma quattro dosi Pfizer alla 23enne. L’infermiera: “Non ho inserito la soluzione fisiologica nel flaconcino” (Di martedì 11 maggio 2021) Sono quattro e non sei le dosi di vaccino Pfizer-Biontech somministrate alla 23enne tirocinante di psicologia clinica a Massa (Massa Carrara) domenica scorsa. Un particolare che fa tirare un sospiro di sollievo perché il sovradosaggio fino a quattro volte è presente nella sperimentazione del composto senza conseguenze per gli immunizzati. La novità è emersa nel corso dell’audit interno effettuato dall’Asl Toscana nord ovest e terminato nella serata di ieri (10 maggio) all’ospedale Apuane di Massa, nel corso del quale è stato analizzato in maniera accurata il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il quantitativo esatto di soluzione vaccinale ancora presente (circa 0,15 ml) come fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Sonoe non sei ledi vaccino-Biontech somministratetirocinante di psicologia clinica a) domenica scorsa. Un particolare che fa tirare un sospiro di sollievo perché il sovradosaggio fino avolte è presente nella sperimentazione del composto senza conseguenze per gli immunizzati. La novità è emersa nel corso dell’audit interno effettuato dall’Asl Toscana nord ovest e terminato nella serata di ieri (10 maggio) all’ospedale Apuane di, nel corso del quale è stato analizzato in maniera accurata il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il quantitativo esatto divaccinale ancora presente (circa 0,15 ml) come fa ...

