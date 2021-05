Massa, 6 dosi iniettate ad una 23enne: come sta ora e cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Una ragazza ha ricevuto 6 dosi di vaccino Pfizer la scorsa domenica, 9 maggio 2021. Ora sta bene ma sarà controllata per i prossimi mesi. Questa è la prima volta che succede che una persona riceva 6 dosi quindi non si sanno le possibili conseguenze dell’errore. La ragazza comunque ha assunto un atteggiamento pacifico sebbene sia preoccupata. Infatti ha dichiarato: “Perdono l’infermiera ma certe cose non possono accadere in ospedale”. Vaccino Pfizer sei dosi iniettate: come è successo? Vaccino Pfizer sei dosi iniettate ad una 23enne: come sta La ragazza si è presentata domenica all’appuntamento per ricevere il vaccino all’ospedale Noa di Massa Carrara. La 23enne rientrava tra le ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) Una ragazza ha ricevuto 6di vaccino Pfizer la scorsa domenica, 9 maggio 2021. Ora sta bene ma sarà controllata per i prossimi mesi. Questa è la prima volta che succede che una persona riceva 6quindi non si sanno le possibili conseguenze dell’errore. La ragazza comunque ha assunto un atteggiamento pacifico sebbene sia preoccupata. Infatti ha dichiarato: “Perdono l’infermiera ma certe cose non possono accadere in ospedale”. Vaccino Pfizer sei? Vaccino Pfizer seiad unasta La ragazza si è presentata domenica all’appuntamento per ricevere il vaccino all’ospedale Noa diCarrara. Larientrava tra le ...

