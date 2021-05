L' Unhcr contesta l' Ue sui migranti in Libia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 maggio 2021) La commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, ieri ha annunciato di aver lanciato uno sforzo di solidarietà nei confronti dell'Italia, chiedendo agli altri stati membri di partecipare a una redistribuzione volontaria deisbarcati negli ultimi giorni sull'isola di Lampedusa. “Negli ultimi giorni abbiamo visto molte imbarcazioni arrivare in Italia”, ha detto Johansson, in una conferenza stampa con l'Alto commissario per i rifugiati dell'Onu, Filippo Grandi. “Ho parlato con il ministro italiano, Luciana Lamorgese”, ha spiegato Johansson: “Quando vediamo questa quantità enorme di gente arrivare nello stesso momento c'è bisogno di solidarietà per l'Italia. Chiedo agli stati membri di sostenerla con delle relocation”. Johansson ha detto di essere consapevole che “con il Covid-19 è difficile, ma penso che sia possibile. Questo è il momento di mostrare ...