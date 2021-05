Lo strano spirito delle Leggi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 maggio 2021) Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocato e columnist, si occupa di cose di cui di solito non mi occupo io. Ma segnalazioni degne di stima hanno attratto l’attenzione su un suo articolo di ieri, sulla Stampa, in favore della legge Zan: notavano, i segnalanti, una certa apprensione della commentatrice sul fatto che poi, a legge fatta, con l’applicazione vada tutto bene. Più che il contenuto, interessa lonella versione di Bernardini De Pace: il ddl “vuole educare il paese a non provare odio per nessuno”. Ma leservono a circoscrivere e sanzionare i reati: il cielo ci scampi dai giudici-educatori. Soprattutto, incuriosisce la perorazione finale: “Tutti dobbiamo coltivare la speranza che da parte dei pm e dei giudici ci sarà l’applicazione, oltre dell’onestà e della competenza, anche del ...