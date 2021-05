Liz West | “Centinaia e migliaia” di colori

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) C’è un luogo nel cuore di Londra dove l’arte fa da padrona: il Parco the Tide a Greenwich, lungo il Tamigi. Proprio qui, in questo tempio dell’arte moderna l’artista Lizha trasformato la passerella di “The Tide” in un caleidoscopio di“Hundreds and Thousands” appunto. Questo è il nome dell’opera