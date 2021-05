La Via della Seta diventa sanitaria per conquistare l’America latina (Di martedì 11 maggio 2021) Sensori per misurare la temperatura corporea, sistemi di diagnosi del Covid-19, macchinari per ospedali e non solo. La tecnologia cinese Huawei si apre spazio in America latina grazie alla pandemia. Dalla Repubblica Dominicana fino all’Argentina, la nuova Via della Seta sanitaria di Pechino rafforza i legami con la regione, aumentando la presenza strategica dei cinesi. Il governo di Xi Jinping ha recentemente deciso di chiudere i “rubinetti” della cassa. Come sostiene il quotidiano spagnolo El País, per la prima volta in 16 anni i due principali enti di finanziamento, la Banca di Sviluppo della Cina e la Banca di Esportazione e Importazione della Cina, non hanno investito in Sudamerica nel 2020. I dati sono stati monitorati dal Centro di Politica di Sviluppo Globale ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Sensori per misurare la temperatura corporea, sistemi di diagnosi del Covid-19, macchinari per ospedali e non solo. La tecnologia cinese Huawei si apre spazio in Americagrazie alla pandemia. Dalla Repubblica Dominicana fino all’Argentina, la nuova Viadi Pechino rafforza i legami con la regione, aumentando la presenza strategica dei cinesi. Il governo di Xi Jinping ha recentemente deciso di chiudere i “rubinetti”cassa. Come sostiene il quotidiano spagnolo El País, per la prima volta in 16 anni i due principali enti di finanziamento, la Banca di SviluppoCina e la Banca di Esportazione e ImportazioneCina, non hanno investito in Sudamerica nel 2020. I dati sono stati monitorati dal Centro di Politica di Sviluppo Globale ...

