Incontro tra Mastella, commercianti e comitato Centro Storico: clima teso a Palazzo Mosti (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – clima teso a Palazzo Mosti durante l’Incontro convocato dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con il comitato di Quartiere Centro Storico, rappresentato da Luigi Marino, e una rappresentanza di commercianti e gestori dei locali della ‘movida’. Presenti anche gli assessori Carmen Coppola e Alfredo Martignetti. Al tavolo convocato dal Primo Cittadino si sarebbe dovuto discutere su quali azioni mettere in atto per scongiurare il rischio di assembramenti nelle ore di maggior afflusso. “Quanto accaduto sabato in Piazzetta Verdi è accaduto anche in altre zone sia del Centro Storico che della città. I commercianti che sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –durante l’convocato dal Sindaco di Benevento, Clemente, con ildi Quartiere, rappresentato da Luigi Marino, e una rappresentanza die gestori dei locali della ‘movida’. Presenti anche gli assessori Carmen Coppola e Alfredo Martignetti. Al tavolo convocato dal Primo Cittadino si sarebbe dovuto discutere su quali azioni mettere in atto per scongiurare il rischio di assembramenti nelle ore di maggior afflusso. “Quanto accaduto sabato in Piazzetta Verdi è accaduto anche in altre zone sia delche della città. Iche sono stati ...

matteorenzi : In ogni caso io non ho nulla da nascondere: se volessi organizzare qualche incontro riservato non lo farei all'Auto… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? L'incontro tra Renzi e lo 007 Mancini: torna a parlare l'insegnante che lo ha filma… - VanityFairIt : Un incontro speciale con l’artista, che si definisce «principiante» ma che ha già vinto tutto. Sulla nuova copertin… - ritalaura2000 : RT @Axen0s: Rispetto alla storia della prof. che filma per caso l'incontro tra Renzi e Mancini, quella di Ruby nipote di Mubarak è oro cola… - anteprima24 : ** Incontro tra Mastella, commercianti e comitato Centro Storico: ... ** -