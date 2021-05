Advertising

italiaserait : Il Vaticano dichiara guerra alle mafie: al via un’apposita commissione per elaborare la scomunica -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano dichiara

Italia Sera

Come hanno affermato Giovanni Paolo ii , inaugurando nel 1985 la mostra 'Dante in', e Papa ... dell'azione sulla contemplazione, perché lui più volte siper l'antica gerarchia di ...... tra i padri della Costituzione e perito del concilioii . Incontro a distanza Francesco e ... 'Quel reading è nato per celebrare la giornata internazionale della donna, l'8 marzo ?...Non può essere la Conferenza episcopale americana a negare la comunione a Joe Biden (il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti), come stavano per decidere negli Stati Uniti ( a motivo del fatt ...Cerimonie condotte da donne in abiti liturgici, gruppi che suonano "Imagine" di John Lennon, slogan Lgbt ("L'amore vince"). «Lo scisma è già realizzato in modo latente» ...