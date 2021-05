Advertising

infoitinterno : I nubifragi e bombe d’acqua: oggi meteo ideale - periodicodaily : Oggi meteo ideale per nubifragi e bombe d’acqua #meteo -

Ultime Notizie dalla rete : nubifragi bombe

Meteo Giornale

In merito ai, giornalisticamente parlando sono chiamatid'acqua , in quanto rilasciano ingentissime quantità di pioggia in tempi molto brevi, causando allagamenti. In territori ...Occhio, perché il rischiopotrebbe crescere a dismisura e con esso il rischio di fenomeni violenti quali ad esempio le grandinate. Ed ecco che maggio non comincerebbe sotto i migliori ...Con il transito della forte perturbazione prevista in transito quest’oggi si potrebbero avere anche locali nubifragi. In territori predisposti come danno anche luogo anche a una sensibile aumento dell ...Grandi piogge in tempi brevi possono causare nubifragi. I nubifragi e bombe d’acqua: oggi meteo ideale per fortissimi temporali e grandine.