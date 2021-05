Grizzlies e Warriors accedono ai play-in (Di martedì 11 maggio 2021) I Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors si sono qualificati matematicamente ai play-in e dovranno lottare per un buon piazzamento in ottica playoff. Grizzlies e Warriors: qual’e’ il loro stato di forma? Memphis attualmente occupa il nono posto della classifica dell’ Ovest Conference ed è attesa dalla sfida contro Dallas, da una serie da due contro Sacramento e da una gara finale contro Golden State, che potrebbe essere decisiva per il piazzamento finale. La guardia dei Grizzlies, Dillon Brooks, ha parlato così della situazione della sua squadra: “Ci fa sentire bene il fatto di essere qui, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questao risultato. Il nostro lavoro non è finito, però. Vogliamo piazzarci bene in classifica e giocare al massimo ogni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) I Memphise i Golden Statesi sono qualificati matematicamente ai-in e dovranno lottare per un buon piazzamento in otticaoff.: qual’e’ il loro stato di forma? Memphis attualmente occupa il nono posto della classifica dell’ Ovest Conference ed è attesa dalla sfida contro Dallas, da una serie da due contro Sacramento e da una gara finale contro Golden State, che potrebbe essere decisiva per il piazzamento finale. La guardia dei, Dillon Brooks, ha parlato così della situazione della sua squadra: “Ci fa sentire bene il fatto di essere qui, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questao risultato. Il nostro lavoro non è finito, però. Vogliamo piazzarci bene in classifica e giocare al massimo ogni ...

Advertising

AllAroundnet : @NBAOfficial #Regularseason 2020-21 i @BrooklynNets escono dal tunnel vs @nuggets mentre @russwest44 fa 181^… - FabioVentu86 : RT @Basketcaffe: #NBA - Situazione Ovest: ?? Sicuri i primi 4 posti: corsa aperta per la 1 tra #Jazz e #Suns; ?? Aperta la lotta per evitar… - DavideFuma : RT @Basketcaffe: #NBA - Situazione Ovest: ?? Sicuri i primi 4 posti: corsa aperta per la 1 tra #Jazz e #Suns; ?? Aperta la lotta per evitar… - Basketcaffe : #NBA - Situazione Ovest: ?? Sicuri i primi 4 posti: corsa aperta per la 1 tra #Jazz e #Suns; ?? Aperta la lotta per… - AllAroundnet : @NBAOfficial #RegularSeason 2020-21 derby di #LosAngeles ai @LAClippers KO @Lakers bene @dallasmavs vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Grizzlies Warriors NBA 2020/2021: Westbrook nella storia, Golden State supera Utah con una tripla di Curry ...Cavaliers - Indiana Pacers 102 - 111 Golden State Warriors - Utah Jazz 119 - 116 San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 146 - 125 Portland Trail Blazers - Houston Rockets 140 - 129 Memphis Grizzlies - ...

NBA Russell Westbrook supera Oscar Robertson: 182 triple doppie, è record ..." Washington Wizards 125 - 124 Cleveland Cavaliers " Indiana Pacers 102 - 111 Memphis Grizzlies " New Orleans Pelicans 115 - 110 San Antonio Spurs " Milwaukee Bucks 146 - 125 Golden State Warriors " ...

NBA, Grizzlies e Warriors si assicurano l’accesso al torneo Play-In NbaReligion Grizzlies e Warriors accedono ai play-in I Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors hanno raggiunto la qualificazione ai Play-in sperando di poter ottenere i playoff ...

NBA, Grizzlies e Warriors si assicurano l’accesso al torneo Play-In Nella scorsa nottata i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors si sono qualificati matematicamente al torneo Play-In. Per quanto riguarda i ragazzi allenati da Taylor Jenkins, si tratta del second ...

...Cavaliers - Indiana Pacers 102 - 111 Golden State- Utah Jazz 119 - 116 San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 146 - 125 Portland Trail Blazers - Houston Rockets 140 - 129 Memphis- ......" Washington Wizards 125 - 124 Cleveland Cavaliers " Indiana Pacers 102 - 111 Memphis" New Orleans Pelicans 115 - 110 San Antonio Spurs " Milwaukee Bucks 146 - 125 Golden State" ...I Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors hanno raggiunto la qualificazione ai Play-in sperando di poter ottenere i playoff ...Nella scorsa nottata i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors si sono qualificati matematicamente al torneo Play-In. Per quanto riguarda i ragazzi allenati da Taylor Jenkins, si tratta del second ...