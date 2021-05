Giustizia | Sgarbi furioso con Letta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 maggio 2021) Appare incredibile che un rappresentante della nomenclatura come Enricoschieri il suo partito, vecchio e dilaniato, contro il referendum sullavoluto dai radicali, nella loro storica tradizione, e da una forza che si rivela capace di rinnovarsi, come la Lega. Dopo avere avuto molti suoi rappresentanti coinvolti negli scandali del Csm, in un continuo tentativo di politicizzare la magistratura, ieriannuncia un progetto sulla“serio e non di propaganda”, squalificando uno strumento democratico come il referendum. Com’è noto, il popolo disturba gli esponenti del Pd e i loro privilegi e rendite di posizione. E, come era prevedibile,fa rimpiangere Zingaretti. Vittorio, 10 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.