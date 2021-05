Fortnite, Epic Games ha bisogno di iOS e Android: "Abbiamo raggiunto la massima penetrazione sulle console" (Di martedì 11 maggio 2021) Durante il processo tra Apple ed Epic, l’azienda di videogiochi ha ammesso che il mobile è fondamentale per la crescita di Fornite. Prima della rimozione del gioco dall'App Store, iOS rappresentava il 10% degli utenti.... Leggi su dday (Di martedì 11 maggio 2021) Durante il processo tra Apple ed, l’azienda di videogiochi ha ammesso che il mobile è fondamentale per la crescita di Fornite. Prima della rimozione del gioco dall'App Store, iOS rappresentava il 10% degli utenti....

Digital_Day : Durante il processo tra Apple ed Epic, l’azienda di videogiochi ha ammesso che il mobile è fondamentale per la cres… - zazoomblog : Epic Games vs Apple la discussione ora si sposta verso la skin della Banana nuda in Fortnite - #Games #Apple… - misteruplay2016 : Epic Games vs Apple, la discussione ora si sposta verso la ‘skin della Banana nuda’ in Fortnite - Eurogamer_it : La discussione tra #EpicGames e #Apple finisce per focalizzarsi sulla skin della Banana in #Fortnite. - FortLeaksIta : Nuovo post nel nostro canale Telegram! ?? È appena iniziata la seconda settimana (su tre) dell'udienza Epic Games c… -