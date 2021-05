Ex chef de La Prova del Cuoco diventa donna: «Chi mi ha apprezzato come Riccardo, continuerà a farlo. Ora sono Chloe» (Di martedì 11 maggio 2021) Riccardo Facchini / Chloe Facchini Il pubblico del mezzogiorno di Rai 1 lo ha conosciuto come Riccardo Facchini, chef de La Prova del Cuoco, ma oggi è Chloe Facchini, donna transgender, dopo un percorso di cambio sesso iniziato due anni e mezzo fa. “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc… Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco” è il post con il quale su Instagram rivela per la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021)Facchini /Facchini Il pubblico del mezzogiorno di Rai 1 lo ha conosciutoFacchini,de Ladel, ma oggi èFacchini,transgender, dopo un percorso di cambio sesso iniziato due anni e mezzo fa. “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevanomai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc… Sin da piccolo misempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alladel” è il post con il quale su Instagram rivela per la ...

deliambro : RT @Stefanialove_of: 'Riccardo Facchini' Chef della Prova del Cuoco di @antoclerici fa coming out: “Ora sono Chloe, donna transgender Bel… - RunPierwork13 : RT @Stefanialove_of: 'Riccardo Facchini' Chef della Prova del Cuoco di @antoclerici fa coming out: “Ora sono Chloe, donna transgender Bel… - MarzolinaLepre : RT @Stefanialove_of: 'Riccardo Facchini' Chef della Prova del Cuoco di @antoclerici fa coming out: “Ora sono Chloe, donna transgender Bel… - fabiofabbretti : Ex chef de La Prova del Cuoco diventa donna: «Chi mi ha apprezzato come Riccardo, continuerà a farlo. Ora sono Chlo… - Giordan85377483 : RT @Stefanialove_of: 'Riccardo Facchini' Chef della Prova del Cuoco di @antoclerici fa coming out: “Ora sono Chloe, donna transgender Bel… -