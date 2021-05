David di Donatello 2021, standing ovation per Sofia Loren: commuove tutti (Di martedì 11 maggio 2021) I David di Donatello 2021 sono stati semplicemente stupendi, un’occasione d’oro per rivivere il cinema, sebbene da casa. Impeccabile la conduzione di Carlo Conti, sempre di grande classe, ma a conquistare i nostri cuori non poteva che essere lei, l’iconica Sofia Loren, in grado di farci sentire davvero piccole al suo cospetto. L’emozione della Loren è stata palpabile: nel momento in cui è stata annunciata la sua vincita per la categoria Miglior Attrice Protagonista per La Vita Davanti a Sé, tutto il pubblico si è alzato in piedi, per una standing ovation memorabile. Una fotografia dei tempi passati, di un’attrice che, nonostante i suoi 86 anni, continua a dare tutto alla recitazione. Ed è proprio la sua carriera a darle la linfa vitale per combattere ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) Idisono stati semplicemente stupendi, un’occasione d’oro per rivivere il cinema, sebbene da casa. Impeccabile la conduzione di Carlo Conti, sempre di grande classe, ma a conquistare i nostri cuori non poteva che essere lei, l’iconica, in grado di farci sentire davvero piccole al suo cospetto. L’emozione dellaè stata palpabile: nel momento in cui è stata annunciata la sua vincita per la categoria Miglior Attrice Protagonista per La Vita Davanti a Sé, tutto il pubblico si è alzato in piedi, per unamemorabile. Una fotografia dei tempi passati, di un’attrice che, nonostante i suoi 86 anni, continua a dare tutto alla recitazione. Ed è proprio la sua carriera a darle la linfa vitale per combattere ...

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello David di Donatello: le premiazioni Molta emozione e voglia di rinascita per i David di Donatello 2021 , in cui si festeggia il cinema italiano. A Sofia Loren, per La vita davanti a se, e a Elio Germano , per Volevo nascondermi, i premi per migliori attori protagonisti dei David ...

Totti in gol anche al cinema: il suo docu - film vince il David di Donatello 2021 Adesso è arrivato anche il "David di Donatello", premio più importante del cinema italiano. Il documentario sulla vita di Francesco Totti, con lo storico capitano della Roma come voce narrante, ...

David Donatello: la festa della 'ripartenza' del cinema italiano Rai News Riaperture, Draghi rallenta: è scontro sul coprifuoco alle 24. Palestre e piscine ipotesi subito ok Mario Draghi è il primo, per garantire la ripartenza al Paese e l’arrivo dei turisti stranieri, a voler allentare la stretta anti-Covid. Ma, come ha detto sabato a Porto e come ripete ...

David di Donatello 2021: i migliori momenti della diretta e tutti i vincitori Un'ouverture dal sapore internazionale quella dei David di Donatello 2021. Da un Teatro dell'Opera di Roma deserto â?? e forse proprio per questo particolarmente emozionante â?? si è esibita Laura P ...

